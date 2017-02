Eineinhalb Jahre Prozessieren gegen kranken Kiffer.

In Österreich wurde ein Medizinalhanfpatient aufgrund von Eigenanbau auf Bewährung verurteilt.

Eineinhalb Jahre nach Prozessbeginn gegen den kranken Kiffer hätte manch Hardliner sicherlich eine härtere Strafe erwartet, doch der Cannabispatient bekommt zwei Monate auf Bewährung.

Wilhelm Wallner ist dabei kein Unbekannter, da er bereits 2012 vor Gericht stand und zwei Jahre später die Gründung des ersten Cannabis Social Club in Salzburg verkündete. Im aktuellen Fall wird dem 57-Jährigen zur Last gelegt, dass er in den eigenen vier Wänden Cannabis im großen Stil anbaute. 109 Pflanzen der Gattung Marihuana sollen sich auf dem Grundstück von Wilhem Wallner befunden haben, der sogar dazu steht, einiges von dem geernteten Produkt mit anderen Menschen geteilt zu haben. Dennoch sprach der Richter am gestrigen Mittwoch ein eher mildes Urteil, da er Verständnis für die Situation besäße, in welcher sich Herr Wallner befände.

Der Angeklagte und auf Bewährung Verurteilte zeigte sich über den Schuldspruch trotzdem äußerst empört und ließ durchblicken, in Revision gehen zu wollen. In Deutschland dürften Cannabispatienten ihre Medizin bereits selbst anbauen, schallte es während der Verhandlung wohl auch schon von ihm als Argument durch den Saal. Da dies aber leider genau so abwegig ist, wie die Kritik des Richters, der das Auslassens einer multimodalen Therapie seitens Herrn Wallners bemängelte, sollte dieses eineinhalb Jahre währende Gezanke als klares Unentschieden vergessen werden. Hypnose und Psychotherapie gegen Unfallschmerzen sind auch keine Argumente eines Gewinners. Erst recht nicht, wenn der Beschuldigte schon wieder in eine grüne Zukunft plant.

Richtig punktet man dagegen wie Ex-NBA-Star Stephen Jackson, der während eines Podcastes seinen vergangenen Hanfkonsum nachträglich gestand, um einige seiner großen Siege dieser bisher verschleierten Wahrheit zuzuschreiben.

A Golden Plant Warrior.