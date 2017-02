Qualitätsgras aus Holland entspricht höchsten Arzneimittelansprüchen.

Der niederländische Medizinalhanfanbieter Bedrocan produziert neuerdings mit GMP-Zertifikat, wie verschiedene Quellen berichten. Damit hält das Unternehmen die erste Qualitätsauszeichnung unter Marihuanaherstellern in Händen, die von Inspektoren der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert wurde.

GMP bedeutet Good Manufacturing Practice und steht für eine besonders gute Herstellungspraxis, die im Falle von Bedrocan durch das holländische Health Care Inspectorate bescheinigt worden ist. Sogar global gesehen sei der bekannte Hersteller von Medizinalhanfblüten – nach eigener Aussage – nun der erste Produzent von Cannabis, der diese Auszeichnung erhalten habe. Überprüft wurden seitens der EMA aber vorerst nur die Produktionsstätten von Bedrocan in den Niederlanden, doch im kommenden Jahr sollen auch die Hanfzuchtanlagen in Kanada und der Tschechischen Republik dem guten Beispiel aus dem Heimatland folgen. Nochmals darauf hinweisend, dass das GMP-Zertifikat die höchste Auszeichnung für den Herstellungsprozess und die Qualität eines Arzneimittels darstellt, freut sich der Vorsitzende Tjalling Erkelens über die offizielle Bestätigung der bewiesenen Qualitätsarbeit sichtlich. Seit 2003 verfolgte man das Ziel, den höchsten pharmazeutischen Standards zu entsprechen, was mit der jetzt ausgestellten Auszeichnung unumstößlich erreicht worden sei. Behördensicher. Bisher werden die frisch prämierten Medikamente aus Mutter Naturs künstlicher Gartenanlage in den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Italien, Polen, Mazedonien, Israel und Australien verwendet – weitere Abnehmerstaaten nicht ausgeschlossen.

Während in genannten Ländern lebende Cannabispatienten durch diese erfreuliche Nachricht nun noch etwas mehr Gewissheit über die tatsächlichen Qualitäten ihres natürlichen Arzneimittels erhalten haben, sollten die langsamsten Prohibitionisten weltweit endlich eine Wahrheit anerkennen lernen:

Cannabis ist Medizin – nun auch GMP zertifiziert.