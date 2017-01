Grüne in Frankfurt wollen Gras statt Kameras.

Vorgestern wurde in der Frankfurter Rundschau bereits ein Interview mit dem Geschäftsführer der Frankfurter Grünen Manuel Stock veröffentlicht, das die Stellung des Fraktionschefs im Bezug auf Kameras im öffentlichen Raum sowie auch auf die Cannabisfreigabe für Erwachsene beinhalten soll. Während Stock sich dort eindeutig gegen eine leichtfertige Ausweitung von Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ausspricht, tendiert er im Bezug zum Marihuanagewächs auf Freigabe. Cannabislegalisierung ist eine Frage der Sicherheit.

Während dieses Gespräch leider hinter einer Gebühr versteckt bleibt, sind nur einen Tag später die Antworten der Koalitionspartner auf der gleichen Präsenz gratis verfügbar gemacht worden. CDU Bürgermeister Becker erteilte der „grünen Idee“ postwendend eine Absage, mit der Begründung, dass die Stadt bereits viel Geld für die Prävention ausgegeben hätte und ihm eine Legalisierung von Cannabis somit widersinnig erscheine. Die SPD hält den Gedankengang dagegen für überlegenswert, will die Debatte aber nicht auf Grundlage der aktuellen Sicherheitsdiskussion führen.

Letztere stellt nämlich den eigentlichen Ausgangspunkt des grünen Vorstoßes dar, da sich Manuel Stock als Alternative zu einer von CDU geforderten Ausweitung der Videoüberwachung logisch überlegte, dass mehr Sicherheit durch bereits vorhandene Polizisten gewährleistet würde, wenn diese nicht mehr damit beschäftigt wären, harmlose Kiffer zu jagen. Dass man verbrecherischen Strukturen aller erdenklichen Richtungen ebenso ein Schnippchen schlagen würde, wenn man den Schwarzmarkt austrockne, wäre der weitere Vorteil eines regulierten Handels mit geprüftem Cannabis in einem Frankfurter Modellprojekt. Bürgermeister Becker von der CDU verweist aber lieber auf kürzliche Fahndungserfolge in der deutschen Hauptstadt Berlin, die ohne Videoaufnahmen nicht so erfolgreich verlaufen wären, weshalb Bilder schießende Kameras sowie auch die Zahlen einsatzfähiger Polizisten anzuheben seien.

Die Verschwendung von 52.708,79 Polizeieinsatzstunden innerhalb eines einzelnen Jahres durch den ehemaligen Innensenator Frank Henkel (CDU) sorgte in genannter Metropole jedoch weder für die benötigte Sicherheit noch die lange erhofften Fahndungserfolge im strukturierten Verbrechen. Sechs anderweitig verfügbare Beamte hätten eine gefährliche Person in diesem Zeitraum dagegen in Berlin alternativ 24 Stunden lang am Tag observieren können.

Cannabislegalisierung ist eine Frage der Sicherheit – aktuell nur wesentlich spürbarer.