Zahl der Drogentoten zusammenhangslos beigemischt.

Vorarlberg, im westlichsten Teil Österreichs, gilt als ein beliebtes Skigebiet und bietet Touristen einiges an ländlicher Natur. Das an Lichtenstein, Deutschland und die Schweiz angrenzende Bundesland der Republik Österreich begeistert dafür seine Bewohnern offensichtlich etwas weniger, wie Entwicklungen in der Drogenszene aufzeigen. Nicht nur die Cannabisdelikte in Vorarlberg steigen rapide, auch der Zahl der Drogentoten konnte dort nicht entgegen gewirkt werden, was öffentliche Medien daraufhin sofort kommentarlos vermischen mussten.

Während im Sommer des letzten Jahres in Vorarlberger-Online-Nachrichten noch ein positiver Trend in der Verringerung von Drogendelikten im westlichsten Bundesland Österreichs für 2015 ermittelt werden konnte, scheinen sich die kurzzeitigen Verbesserungen nicht längerfristig durchgesetzt zu haben. So sind nach einem Rückgang von 7,1 % Prozent in 2015 jetzt wieder steigende Zahlen seitens der Staatsmacht in 2016 messbar gewesen. Gerade im Bezug zu Cannabis hätte sich die Situation besonders verschärft, da eine lockernde Gesetzesveränderung die Hemmschwelle in der Bevölkerung nun bedeutend gesenkt hätte – nach Vermutungen der Polizei.

Dass sich Heroin und Kokain in Vorarlberg aber offensichtlich auch bereits „stark etabliert“ haben, bleibt vom Leiter des Bereichs neue Suchtmittelkriminalität Peter Gruber auf der Präsenz der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt ORF unerwähnt. Dagegen nennt man dort lieber so zusammenhangs- wie übergangslos unvollständigen Zahlen der Drogentoten aus Vorarlberg, die wenig informierte Leser nach den vorangegangenen fünf Absätzen dieser schlechten Nachrichten abschließend sofort dem bösen Cannabiskraut zuschreiben müssen.

ORF – Oeffentlich-rechtliche-Fehlinterpretation.