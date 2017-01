Mehr Medien

Hanf lockt an – neuerdings.

Seit 2001 existiert das Hanf Journal. Die erste kostenlose deutschsprachige Zeitung in unseren Gefilden, die sich der Verbreitung von fachgerechter Cannabisinformation verschworen hatte. Über 200 Ausgaben sind seit dieser Gründungszeit erschienen und viele andere Pro-Hanf-Projekte ins Leben gerufen oder mitorganisiert worden. Von Hanfverbänden und Hanflabyrinthen über Global Marihuana Märsche, hin zur ersten Fachmesse in der Tschechischen Republik wurde gestalterisch kreativ in der recht eingezwängten Gesetzeslage agiert, um dabei immer das Thema Hanf möglichst klar verständlich zu beleuchten. Zeitgleich wurde natürlich auch das gemeine Geschäft gepflegt, das für das monatliche Erscheinen des Hanf Journals sowie die Produktion der beliebten Exzessiv.TV-Videos mitverantwortlich war, ist und auch bleibt.

Genannte Geldmacherei scheint im Rahmen der starken Legalisierungswelle aus den Vereinigten Staaten sowie der Medizinalhanfdebatte im letzten Jahr hierzulande nun aber spürbar angetrieben, denn neben ständig neuen Produkten und Ideen erscheinen auch immer mehr deutschsprachige Medien, die sich das bekannte Gewächs als Thematik auserkoren haben – im Netz, auf YouTube, im Kiosk oder als Auslage im Growshop – zum Klicken, Liken, gratis Mitnehmen oder Kaufen.

Dies ist eine gute Sache für alle Befürworter, da der Marihuanamarkt besonders in der fachgerechten Informationsverbreitung noch immer einigen Boden wettzumachen hat. Langjährige Wiederholungen altbekannter politischer Phrasen müssen daher wohl mit vergleichbaren Methoden wieder aus den Speichern aller Entscheider gewischt werden, weshalb ein Schub an fundiertem Wissen schwer schädlich sein wird. Doch beobachten sollten alle dauerhaft das Thema verfolgenden Augenpaare die weiteren Entwicklungen dieser Branche, da neben in erster Linie finanziell interessierter Beteiligter auch Trittbrettfahrer in anderer Gestalt, wie aus dem Nichts auftauchen könnten. Bekannte Gesichter aus Funk, Fernsehen oder dem Internet, denen die Thematik in den letzten Jahren meist am gepuderten Allerwertesten vorbeiging, könnten sich outen, wieder einblenden und laut “Legalize it!”schreien.

Woher die neu entfachte Motivation der aufblickenden Stars und Sternchen – der alten Experten und neuen Besserwisser – dann wohl mit größter Wahrscheinlichkeit herkommen mag, verrät die sich seit 16 Jahren auch mit dem Thema Sucht beschäftigte Hanffachzeitung der Agentur Sowjet daher bereits prognostizierend im frühen Januar 2017: Ruhm kann eine schwerabhängig machende Droge sein.

Unsere Erfahrung zahlt sich eben auch aus.

Bleibt dem Hanf Journal und Exzessiv.TV somit auch im neuen Jahr treu und helft die öffentliche Wahrnehmung über Cannabis voranzutreiben – nicht die eigenbrötlerischen Auftritte eingekaufter Selbstdarsteller.

Dem Hanf daher alles Gute für 2017!

Eure Redaktion