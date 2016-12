Landessozialgericht Essen wirft erfolgreiches Urteil über Kostenerstattung über Board.

Ein 31-jähriger Dortmunder reichte beim Sozialamt einen Antrag zur Kostenübernahme seiner medizinischen Cannabisversorgung ein, weil Krankenkassen den finanziellen Aufwand scheuen. Da ihm seitens des Amtes die monatlich benötigte Summe von 1500 € Euro jedoch auch nicht zugesprochen werden wollte, klagte er vor dem Sozialgericht erfolgreich. Nun entschied das Landessozialgericht am Mittwoch, dass dieses Urteil nicht länger gelte und daher aufgehoben werde.

Das Sozialamt bezahlt weiterhin kein Gras für Patienten.

Bereits im Mai dieses Jahres ereignete sich ein ähnlicher Fall in Trier, wo einer 30-jährigen Kranken die monatlich anfallenden Kosten von 700 € Euro für ihre Medizin – trotz ihres marginalen Arbeitslosengeld-II-Bezuges – nicht erstattet werden sollten. So argumentierte das Landessozialgericht in Nordrhein-Westfalen jetzt auch unter vergleichbarem Motto, da man sich schon in Trier auf eine noch nicht vollständig ausgeschöpfte Pharmatherapie des Patienten versteifte. Dem durch einen Badeunfall unter einem Schädel-Hirn-Trauma leidenden Dortmunder stünde noch eine kassenfinanzierte Alternative gegenüber der Versorgung mit Cannabisblüten für die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie zur Verfügung, schallte die Entscheidung des Gerichtes, die nicht mehr anfechtbar sein soll. Da diese alternative Behandlung noch nicht ansatzweise stattgefunden habe, der behandelnde Arzt einer Erhöhung der Cannabisdosis aber schon pauschal zugestimmt hätte, sei geradezu verantwortungsloses Handeln im Gang, beurteilten die Richter den Fall abschließend.

Die andere Seite der verantwortungslosen Handlungen im Bezug auf medizinisches Marihuana erfuhr dagegen gerade wieder einmal ein ehemaliger Polizeibeamter in den USA, als er aufgrund seiner starken Parkinsonerkrankung notgedrungen erstmalig Cannabisextrakt in Kalifornien anwendete. “Jemand wie ich kann Cannabis wirklich sehr gut gebrauchen und es macht mich ziemlich wütend, dass ich es in meinem eigenen Wohnort nicht bekommen kann“, sinnierte er, nach dem wirksamen Einsatz der alternativen Naturmedizin.

Soziale Richter im Ruhrpott besitzen halt aber noch eine etwas härtere Gangart als alternde Cops in den USA.

Staatskassen verpflichten.