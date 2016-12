Kein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei den kölschen Jecken.

Es wäre ein schwarzer Tag für die Legalisierung von Cannabis in Köln, titelte die Überschrift auf GL Aktuell vorgestern. Trotz den anwesenden Parteien, die regulär für eine Veränderung der Marihuanapolitik aufstünden, sei am 13.12.2016 keine einzige Fraktion im Gesundheitsausschuss in der Lage gewesen, sich für den eingebrachten Antrag auf die Forderung einer Ausnahmegenehmigung nach § 3 Abs. 2 BtMG zu wissenschaftlichen Zwecken (bzw. aus öffentlichem Interesse) auch nur im Ansatz einzusetzen. Ein Kölner Schwächeanfall beim Cannabismodellprojekt.

Wie auf dem via Ratsinformation.Stadt-Koeln-Portal einsehbaren Dokument festgehalten, hat es die gesamte Parteienlandschaft in Köln nicht als nötig erachtet, dem Antrag gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates der Piratengruppe und der Fraktion Die Linke zum Thema Cannabis-Abgabe, während des tagenden Gesundheitsausschusses, weiteren Rückhalt zu verschaffen. Da eine öffentliche Diskussion schon zur Genüge geführt würde, bräuchte man keinen runden Tisch für das Themenfeld einrichten. Da das Bundesamt für Arzneimittel auf saloppe Anfrage einem derartigen Unterfangen keine Chancen zusprach, sehe das örtliche Gesundheitsamt keinen Grund gegeben, einen Antrag weiterzuführen, der im Vorfeld zum Scheitern verurteilt wäre. Beispiele aus Friedrichshain-Kreuzberg und anderen bekannten Orten dienten als sachliche Wegweiser, die zu dieser Entscheidung führten. Auch die Gesetzeslage wäre halt doch eindeutig. Man wolle daher lieber die Entwicklungen in Düsseldorf abwarten.

Der Sprecher der Piraten im Rat der Stadt Köln Thomas Hegenbarth ist aus diesem Grund nun äußerst verärgert; mahnt parteiübergreifend ein fehlendes Interesse, an weiteren Optionen festzuhalten und bemängelt die alleinige Entscheidungsgewalt des Kölner Gesundheitsamtes. Der Jugendschutz und die Prävention würden schließlich auch komplexe Fragestellungen verlangen, während zusätzlich rechtliche und ökonomische Fragen behandelt gehörten. Der Themenkomplex fordere daher eine umfassende Beteiligung verschiedener Fachbereiche. Ein Problem wäre in Köln die schwarz-grüne Regierung, die, um den Koalitionsfrieden zu wahren, das gesamte Themenfeld lapidar beiseiteschiebe.

„Eine ganz schwache und durchschaubare Nummer“ – der Kölner Schwächeanfall beim Cannabis-Modellprojekt!