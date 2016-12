Die Torba Pfeife von KD-Germany

Promotion

Stilvoll und hochwertig

Angelehnt an die klassische Form eines Joints präsentiert sich dieses Modell in einem edlen Look. Die große Pfeife Modell „Torba“ ist pulverbeschichtet und wird in verschiedenen Farben angeboten. Nutzern, die gerne Aktivkohlefilter verwenden, bietet sie die Möglichkeit einen „acti-Tube“ Kohlefilter einzusetzen.

Diese Pfeife ist leicht zu befüllen und ebenso leicht wieder zu verschließen. Dazu schraubt man den oberen Deckel ab und befüllt das Chillum. Danach ist die Pfeife sofort einsatzbereit. Nach dem Gebrauch kann sie direkt wieder in den Ausgangszustand zurück versetzt werden und bedenkenlos ohne Brandgefahr in der Hosentasche verschwinden.

„Torba“ bietet zwei Varianten die Pfeife zu rauchen:

Methode 1: Ist die klassische Methode. Dazu wird der Deckel abgenommen und wie oben beschrieben benutzt.

Methode 2: Nachdem der Deckel wieder verschlossen ist, hält man die Flamme an das Kickloch und inhaliert kräftig.

Wie alle Pfeifen von KD-Germany zeichnet sich auch dieses Modell durch seine erstklassige Verarbeitung aus. Hierbei handelt es sich um Wertarbeit und keine Billigproduktion aus Fernost. Die Torba wird in kleiner Serie in Deutschland gefertigt. Diese Pfeife hält, was KD-Germany verspricht. Sobald man die Pfeife in der Hand hält, fühlt man wie hochwertig sie ist. Die Gesamtlänge der Pfeife beträgt 121 mm. Sie hat einen Durchmesser von 25 mm.

Auch das Hanf Journal ist von der Hochwertigkeit und Nutzerfreundlichkeit der KD-Germany Pfeifen überzeugt. Daher erhaltet Ihr diese Produkte auch in unserem Fanshop unter http://shop.hanfjournal.de

www.kd-germany.de