Kann denn Hanf Sünde sein?

Irland diskutiert Cannabis-Reform

Sadhu van Hemp

Irland und Bayern haben eine Sache gemeinsam: den katholischen Glauben. Wie im Freistaat der Bajuwaren hat in Irland der ultrakonservative Katholizismus die Köpfe der Menschen gewaschen und den Aberglauben an einen Gott genährt, der es zulässt, dass in seinem Namen Schindluder getrieben wird.

Doch anders als in Bayern befreit sich die irische Bevölkerung mehr und mehr vom katholischen Fundamentalismus, der die Menschen knechtet und das Streben nach Freiheit unter unterirdische Strafe stellt. Die „Büchse der Pandora“ öffnen und daraus schöpfen – kein Problem für die Iren. So wurde das strikte Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen gelockert, und im Mai 2015 gab Irland als weltweit erstes Land per Referendum die Erlaubnis zur Schließung gleichgeschlechtlicher Ehen. Immer mehr Iren wenden sich vom Gott der rückwärtsgewandten „Katholizisten“ ab und wollen sich nicht mehr von römisch-katholischen Hasspredigern das Leben vergällen lassen.

Und wie es aussieht, sind die Bewohner des Inselstaates auf dem besten Wege in eine Zukunft ohne lästige kirchliche Bevormundung. Neuester Beleg für den Sinneswandel der Iren ist das Ergebnis einer Umfrage zum Thema Cannabis. Zwar wagen die Insulaner nicht den letzten Schritt wie die blutsverwandten Amerikaner, die komplette Hanffreigabe anzudenken, aber immerhin zeigt sich die Mehrheit der zumeist katholischen Bevölkerung aufgeschlossen, was den medizinischen Nutzen des gottgegebenen Teufelskrauts betrifft. Und das Ergebnis einer aktuellen Umfrage beeindruckt, denn satte 92% der befragten Bürger unterstützen die Legalisierung von Cannabis, sofern medizinische Gründe vorliegen.

Auch wenn die telefonische Befragung von tausend zufällig ausgewählten Bürgern keinen letzten Aufschluss darüber gibt, wie die viereinhalb Millionen Iren wirklich ticken, so lässt sich zumindest eine Tendenz ablesen – und die ist ohne Wenn und Aber ein Fingerzeig an die Politik, sich des Themas anzunehmen. Dem Gesundheitsausschuss des Parlaments wurde mit dem Ergebnis der Umfrage eine Richtung vorgegeben, die es der von Konservativen und Sozialdemokraten geführten Regierung erleichtern dürfte, das „Cannabis for Medicinal Use Regulation Bill“ zu Gunsten der Patienten zu reformieren.

In jedem Fall gilt den Iren ob des geäußerten Willens zur Vernunft hoher Respekt. Anders als die deutschen Schäflein des lebensverneinenden Katholizismus trauen die sich was. Das Seefahrervolk hat den Mut zur Sünde, den die gottesfürchtigen Bergvölker im bayerischen Land in tausend Jahren nicht haben werden: Die Iren schauen halt mal nach, was hinter dem Horizont ist.