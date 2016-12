NY lockert Restriktionen für medizinisches Cannabis

Patienten müssen das Haus nicht mehr verlassen

Nachdem der US-Bundesstaat New York, von zahlreichen Experten, für sein striktes und kompliziertes Programm für medizinisches Cannabis kritisiert worden war, hat der Staat nun am Dienstag angekündigt das Programm auszubauen. Ein Bericht des New Yorker Gesundheitsamtes, welcher im August erschien, fordert, dass der Staat Cannabis für die betroffenen Patienten leichter zugänglich machen solle.

Seitdem Beginn des Programms im Januar haben sich rund 7.000 Patienten registrieren lassen. Dieser können nur Cannabis-Tinkturen, Tabletten und einige Konzentrate zum Vaporisieren erwerben. Jedoch gibt es derzeit im gesamten Bundesstaat, der sich von New York City bis zur kanadische Grenze erstreckt, nur 20 Dispensaries. Cannabis-Blüten sind zudem weiterhin illegal. Aktuell können nur entsprechend geschulte Ärzte Cannabis-Medikamente verschreiben. Auf der Liste der Krankheiten für die Cannabis verschrieben werden darf stehen unter anderem Krebs, Epilepsie, AIDS/HIV, Multiple Sklerose und Parkinson.

Durch die neuen Richtlinien werden Patienten die Möglichkeit erhalten ihre Medizin nach Hause geliefert zu bekommen, sollten sie nicht in der Lage sein selbst eine Dispensary aufzusuchen. Auch sollen zukünftig neben Ärzten auch nurse practitioners (ein Beruf zwischen Arzt und Krankenpfleger, der in Deutschland so nicht existiert) Kranken Cannabis verschreiben können. Damit ist vor allem Patienten geholfen, die vorher monatelang auf einen Termin bei einem entsprechenden Arzt warten mussten. Zudem soll es ermöglicht werden Cannabis bei chronischen Schmerzen zu verschreiben. Das finanzielle Hilfsprogramm für Patienten, die sich ihre Medizin nicht leisten können, soll ebenfalls ausgeweitet werden. Auch soll weitere Forschung betrieben werden, um die Anwendungsmöglichkeiten von medizinischem Cannabis zu untersuchen.