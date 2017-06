Israel will medizinisches Cannabis exportieren

Beschränkungen für den Cannabis-Anbau gelockert

Einige Wochen nachdem die israelische Regierung beschlossen hat den Zugang zu medizinischem Cannabis für Patienten zu erleichtern, hat Landwirtschaftsminister Uri Ariel angekündigt, dass Israel mit dem Export von Cannabis-Medizin ins Ausland beginnen werde. „In zwei Jahren werden wir Richtlinien festgelegt haben, die es Bauern erlauben Cannabis anzubauen“ teilte der Minister, Israel Radio am Sonntag mit. „Das Landwirtschaftsministerium hat spezielle Anlagen für Forschung und den Anbau von Cannabis genehmigt, eine Pflanze deren Hauptnutzen die medizinische Behandlung von Patienten auf der ganzen Welt darstellt“ so Ariel weiter.

Der Minister gab zudem bekannt, dass er vorhabe die Bestrebungen zu genehmigen in Israel angebautes medizinisches Marihuana ins Ausland zu exportieren. Im Juni hatte die Regierung bereits die Beschränkungen für den Anbau gelockert, um die Versorgung der rund 23.000 Patienten zu verbessern. Nach dem Gesetzesentwurf des Gesundheitsministers Yaakov Litzman soll die Anzahl der Cannabis-Anbauer nicht limitiert werden. Zudem plane man mehr Ärzte zuzulassen, die Cannabis verschreiben können. Die Versorgung solle über die örtlichen Apotheken gewährleistet werden.

Das Justizministerium hat in den vergangenen Monaten zudem die Möglichkeit untersucht den Konsum von so genannten weichen Drogen, wie Cannabis zu entkriminalisieren. Nach Aussage des Justizministers Ayelet Shaked hätten Konsumenten dann nur noch ein Bußgeld zu zahlen ohne, dass sie strafrechtlich belangt werden würden. Bis zu 15 Gramm könnten für Personen ab dem 21. Lebensjahr entkriminalisiert werden. Wann und ob das medizinische Cannabis aus Israel auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist derzeit noch völlig offen.