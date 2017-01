Veganz warnt vor Hanf-Proteinpulver

Veganes Proteinpulver enthält zu viel THC

Der Hersteller für vegane Lebensmittel Veganz warnt Konsumenten vor einem Hanf-Proteinpulver, das über die Drogeriemarktkette dm vertrieben wird und eine Gesundheitsgefahr für die Verbraucher, besonders jedoch für Kinder darstellen könne. Das “Veganz Hanfprotein-Pulver Rohkostqualität” enthalte zu viel THC. “Bei der auf der Packung empfohlenen Verzehrsmenge von mindestens 25 g Pulver pro Tag werden etwa 20 μg D9-THC aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Pulver auch in der Ernährung von Kleinkindern verwendet wird, kann bei einem Körpergewicht von 15 kg (Alter 2 – 3 Jahre [5]) die Menge an D9-THC, die bei der täglichen Aufnahme nicht überschritten werden sollte, bereits mit der empfohlenen Tagesverzehrsmenge von mindestens 25 g des Hanfprotein-Pulvers zu 140 % ausgeschöpft werden” heißt es in der Erklärung des Unternehmens auf dem Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de, die gestern veröffentlicht wurde.

Veganz weist darauf hin, dass der Verzehr des Proteinpulvers die alimentäre Aufnahme von D9-THC nicht unbeträchtlich erhöhen könne. Die erhöhte Aufnahme sei laut der Lebensmittelwarnung des Unternehmens aus Vorsorgegründen als “unerwünscht” zu betrachten. Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, können es in der entsprechenden Filiale umtauschen und erhalten den Kaufpreis erstattet. Das Produkt wurde laut Veganz ausschließlich über dm vertrieben. Betroffen sind konkret die 200-Gramm-Packungen mit der Losnummer 6012 und dem Barcode 4260402481128.