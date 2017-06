Prohibition schützt die Jugend nicht

Internationale Studie veröffentlicht aktuelle Statistiken über den Cannabis-Konsum von Jugendlichen



Aktuell wurden die neusten Zahlen der „Health Behaviour In School-Aged Children (HBSC)“ Studie vorgelegt. Für die Untersuchung wurden im Jahr 2013/2014 international Schüler und Schülerinnen von der WHO zu ihren Konsumerfahrungen mit Alkohol, Tabak und Cannabis befragt. Mit 14,6 Millionen jugendlichen Konsumenten im Jahr 2014 ist Cannabis die meistgenutzte Droge nach Tabak und Alkohol in Europa. Dabei wird die Substanz von der Studie besonders für Kinder und junge Erwachsene als gefährlich angesehen, da sie sich bei häufigem Konsum negativ auf die Entwicklung des Gehirns auswirken kann.

Laut der Erhebung sind Jugendliche eher dazu geneigt Cannabis zu konsumieren, wenn sie Freunde oder Geschwister haben, die dies ebenfalls tun. Für die Studie wurden Mädchen und Jungen im Alter von 15 Jahren in Europa und Kanada dazu befragt, wann sie zum ersten Mal Cannabis konsumierten und wie oft sie es in ihrem bisherigen Leben und in den letzten 30 Tagen gebraucht haben.

An der Spitze der Länder, in denen 15-jährige schon einmal Cannabis probiert haben, stehen Frankreich (29% Jungen und 26% Mädchen), Estland (29% Jungen und 19% Mädchen) und die Schweiz (29% Jungen und 19% Mädchen). Frankreich (16% Jungen und 14% Mädchen), Kanada (13% Jungen und 13% Mädchen) und Italien (15% Jungen und 9% Mädchen) führen hingegen die Länder an, in denen die meisten 15-jährigen in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert haben. Deutschland liegt mit 18% der Jungen und 15% der Mädchen, die in dem Alter schon einmal Cannabis konsumiert haben in der oberen Hälfte der Tabelle. Gleiches gilt für den Konsum in den letzten 30 Tagen. Besonders früh ( 13 Jahre oder jünger) fangen die meisten Jugendliche in Kanada, Tschechien und Luxemburg an Cannabis zu probieren.

Im Allgemeinen variiert der Cannabis-Konsum bei Jugendlichen in den verschiedenen Ländern stark, lässt sich jedoch nicht auf eine strenge oder weniger strenge Drogenpolitik bzw. auf unternommene Präventionsmaßnahmen zurückführen. Die Studie weist auf die Liberalisierungsbestrebungen einiger Länder wie Kanada, den USA oder Uruguay hin, bemerkt jedoch auch, dass es noch zu früh ist, um eine daraus hervorgehende Konsumveränderung bei Jugendlichen zu untersuchen. Die Studie weist zudem darauf hin, dass Aufklärung, die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Ausbildung von Fähigkeiten sowie die Einbeziehung der Familie geeignete Maßnahmen sind, um die Drogenkonsum von Jugendlichen zu reduzieren.