Canapa Grow- & Headshop

Neu in der Steiermark

Der Canapa Growshop & Headshop wurde vor fünf Monaten eröffnet und hat seinen Sitz in Kapfenberg in der Steiermark. Man habe den Shop gegründet, „da es in der Steiermark noch kein ähnliches Unternehmen mit solch einem Sortiment, wie wir es haben, gibt“, berichtet einer der beiden Gründer der Canapa KG.

Der Grow- & Headshop bietet auf rund 100 m² Verkaufsfläche alles was man für die Indoor- und Outdoorzucht benötigt. Darunter Natriumdampflampen, Komplettsets zur Aufzucht, Dünger von verschiedenen Herstellern und natürlich verschiedenste Messgeräte, um den Anbau zu kontrollieren und die Pflanzen optimal versorgen zu können. Dabei sollen alle Bedürfnisse der Kunden, vom Anfänger bis zum erfahrenen Gärtner, abgedeckt werden. Hanfstecklinge und Hanfsamen von verschiedenen Samenbanken werden ebenfalls im Sortiment geführt. Eine Besonderheit des Shops ist, dass die Betreiber auf Wunsch die Samen verschiedener Kunden keimen lassen und im gewünschten Substrat vorziehen. Wem also die Aufzucht der Babys Probleme bereitet oder wer einfach ein bisschen Zeit bzw. Platz sparen will, kann also seine Samen in die fachkundigen Hände des Canapa-Teams geben und sie als kräftige Jungpflanzen wieder abholen.

Momentan ist der Shop nur auf Facebook vertreten. Diese soll sich aber mit einer eigenen Webseite bald ändern. Ihr findet den Shop unter unten angegebener Adresse. Das Team freut sich auf Euren Besuch!

Canapa

Growshop & Headshop

Grazerstrasse 58

8605 Kapfenberg

Tel: +43 664 8685082

Mo-Fr 10-18 Uhr

Sa 11-17 Uhr

Canapa@gmx.at

www.facebook.com/CanapaKg