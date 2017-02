KIND LED Grow Lights

Promotion

Ein beispielloser Verkaufserfolg

Ende letzten Jahres stellte BestGrowProducts.com die Wachstumsleuchten von KIND LED in den Niederlanden vor. Seitdem sind die Lampen ein riesiger Erfolg im Webshop. Die amerikanischen LED’s sind so beliebt, dass der Lieferant Schwierigkeiten hat die enorme Nachfrage zu bewältigen und die Kunden gezwungenermaßen mit längeren Lieferzeiten rechnen müssen.

„Die Lampen von KIND sind wahnsinnig beliebt. Wir verkaufen die Lampen in ganz Europa und obwohl wir natürlich glücklich mit der großen Anzahl an Bestellungen sind, bereitet uns die enorme Nachfrage auch Probleme. Glücklicherweise unterstützt uns der amerikanische Hersteller und versendet die Lampen per Luftfracht, denn die neuen Seecontainer können unseren Vorrat nicht schnell genug auffüllen. Der Hersteller hat die Frequenz der zu verschiffenden Container stark erhöht, wodurch wir ab Ende des Jahres 2015 alle Bestellungen direkt ausliefern können. Hierüber sind wir sehr glücklich, denn seit einigen Monaten verläuft die gesamte Distribution der Lampen auf dem europäischen Markt über uns.“ so der Betreiber von Best Grow Products.

Warum KIND?

Die Wachstumsleuchten von KIND LED haben den Ruf die allerbesten LED Wachstumsleuchten auf dem Markt zu sein und wurden in den letzten Jahren mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. KIND Lampen bieten als einzige ein vollständiges 12-Band-Farbspektrum, so wird das gesamte Lichtbedürfnis der Pflanzen abgedeckt. Ein Hotseller ist insbesondere die K5 Serie. Diese Serie enthält eine Mischung aus drei bis fünf Watt-Dioden für eine maximale Leistung. Darüber hinaus ist es möglich, die Lampen in der K5 Reihe vollständig selbst zu programmieren. Auf diese Weise können Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert werden und die Lichtspektren auf die Bedürfnisse der Pflanze in den verschiedenen Lebensphasen eingestellt werden. Die Leuchten werden vollständig fernbedient, so müssen die Pflanzen nicht während ihrer empfindlichen Wachstumsphase gestört werden. All dies macht die KIND K5 Leuchten zu den stärksten und benutzerfreundlichsten LED Wachstumsleuchten überhaupt.

LED Wachstumsleuchten sind also endlich auf dem Vormarsch?

Auf jeden Fall, so jedenfalls die Einschätzung von Best Grow Products. “Unsere Erfahrung zeigt, dass es eine große Gruppe von Hobbyzüchtern gibt, die nur für den Eigenbedarf oder aus Gesundheitsgründen kultiviert. Diese Gruppe ist bereit die allerbesten Produkte zu erwerben, um so ertragreich wie möglich zu kultivieren. Obwohl die Wachstumsleuchten von KIND als eine der wenigen die Leistung von HPS Lampen übertreffen können, ist nicht jeder bereit HPS Lampen mit den viel teureren KIND Lampen zu ersetzen. Das ist eine Preisfrage, doch vielen Liebhabern ist es die Sache wert. Selbstverständlich darf sich die Ertragsmenge letztendlich nicht verringern, jedoch ist vor allem die Qualität des Endprodukts für diese Gruppe von Hobbyzüchtern ausschlaggebend. Mit einer KIND LED Lampe sind die Erträge pro Pflanze mindestens genauso hoch, die Qualität des Endproduktes steigt zudem enorm. Denn vielen ist nicht bekannt, dass die Qualität und der Geschmack des Endresultats mit einer LED Lampe oftmals viel besser ist als mit einer HPS Lampe. Unserer Zielgruppe ist das bewusst, denn diese Leute wissen alles über das Kultivieren von Pflanzen. Alle unsere Produkte sind nur für den Hobbyzüchter, der für den Eigenbedarf kultiviert. Ein weiteres gutes Beispiel für High-End Produkte sind die Aufzuchtzelte von Gorilla Grow Tent. Diese Zelte sind drei- bis viermal teurer als einige andere Marken. Das sind aber die allerbesten Grow-Zelte, die es gibt. Für viele Menschen ist ein Zelt einfach ein Zelt. Für unsere Kunden ist das nicht der Fall, denn für ihr Hobby zählt nur das Beste vom Besten – und Recht haben sie!” lässt Best Grow Products weiterhin verlauten.

Source: RollingStoned.nl