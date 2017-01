CBD-Öl für Babies?

Wenn Verklärung von Hanf beginnt gefährlich zu werden

von Maximilian Plenert

Cannabidiol (CBD) ist nach THC der bekannteste Wirkstoff der Hanfpflanze. Da CBD nicht den rechtlichen Beschränkungen wie Cannabis und THC unterliegt, ist Medizinern, Forschern, Patienten und Pharmafirmen ein leichter Zugang möglich. Daher findet es eine immer breitere Verwendung. Bekannt ist insbesondere der Einsatz gegen Epilepsie von Kindern. Die eindrucksvollen Bilder von der direkten Wirkung und die Berichte durch Eltern, die endlich ein Mittel gegen das Leiden ihrer Kinder gefunden haben, haben in den USA zu einer regelrechten Bewegung betroffener Eltern und in fast einem Dutzend Bundesstaaten zur Legalisierung von CBD geführt.

Die Erforschung von CBD steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Im Gegensatz zu dem gut erforschten THC weiß man noch wenig darüber wie und wo CBD im Körper wirkt. Viele Erkenntnisse über die medizinische Wirkung von CBD sind noch wenig fundiert und beruhen z.B. auf Tierversuchen oder Einzelfällen. Der Einsatz bei Epilepsie wird derzeit durch Studien für das CBD-Medikament Epidiolex wissenschaftlich untersucht. Gesichert ist zudem die entkrampfende Wirkung bei Bewegungsstörungen wie Spastiken bei MS. Seine antipsychotische Wirkung wird an Schizophrenie-Patienten erforscht. Über die entzündungshemmende und angstlösende Wirkung von CDB weiß man bisher nur wenig, ebenso wenig fundiert ist das Wissen zu seinen neuroprotektiven und antibakteriellen Eigenschaften.

„Bei CBD würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.“

Die Gefahren von Cannabis als Genussmittel werden von einigen Hanffreunden leider ebenso vehement geleugnet wie sie von Hanfgegner übertrieben werden. Cannabis als verbotene Medizin wird zu einem natürlichen Wundermittel anstellte der Chemie der bösen Pharmaindustrie verklärt. Bei CBD führte ein solches Denken zu wie Frage „Kann man mit CBD auf Olivenöl-Basis ein Baby behandeln, da in der Muttermilch ja auch CBD ist?“ wie ich sie jüngst auf Facebook fand. Binnen einer Stunde kamen die Antworten „Ich würde es bejahen ist aber nur meine Meinung“ und „Bei CBD würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Bei THC ist ja die Psychoaktivität das “Gefährliche”, die gibt es bei CBD nicht. In meinen Augen absolut bedenkenlos.“

Zuallererst ist in Muttermilch kein CBD enthalten. Man fand in einer Studie ein Endocannabinoid, welches am CB1 andockt. Dieses soll den Saugreflex der Neugeborenen beeinflussen. CB1 Rezeptoren sind auch bereits vor der Geburt in der weißen Hirnsubstanz zu finden. Das bedeutet jedoch nicht, dass von außen zugeführte Cannabinoide bei Babys „natürlich“ und damit ungefährlich sind. Im Gegenteil, die Studie zeigt, dass Cannabinoide die Hirnentwicklung beeinflussen und damit stören können.

Durch die Erforschung von CBD in Medikamentenstudien zu Epidiolex wissen wir von den Nebenwirkungen einer solchen Behandlung. Die Hälfte der Probanden einer Studie klagen über Benommenheit und Müdigkeit. Weitere häufige Nebenwirkungen waren mehr oder weniger Appetit und Gewichtsänderungen in beide Richtungen sowie Durchfall. Über die mögliche Langzeitwirkung von CBD bei Kindern weiß man noch nichts. Bei der Einsatzform Öl kann es gerade bei einem Baby leicht zu hohen Konzentrationen von Wirkstoff pro Kilogramm Körpergewicht sowie zu erheblichen Wirkstoffschwankungen kommen.

Auch Cannabidiol sollte nur fachgerecht eingesetzt werden

Bei dem Einsatz von CBD bei Epilepsie von Kindern sollte man beachten, dass Epilepsie eine schwere Erkrankung ist, die Nebenwirkungen anderer Arzneimittel hier stark sind und es viele Fälle von Therapieresistenz gibt. In dieser Kombination könnte man die möglichen Schäden durchaus in Kauf nehmen, bei anderen Diagnosen sieht es ganz anders aus. Von einem leichtfertigen Einsatz von CBD bei Babys ohne fachkundige Beratung kann daher nur abgeraten werden.