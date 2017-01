Achtung – Ekel-Gras in Amsterdam

Stinkendes Gras in Europas Kiffer-Metropole

Heute Vormittag hat unsere Redaktion eine Mail von Kimo, unserem guerilla-growing Spezialist erhalten. Kimo hat rausgefunden, dass in der Innenstadt übelst gestrecktes Gras von Coffeeshops verkauft wird:

„Wenn ich nach Amsterdam fahre, führt mein erster Weg meistens in meinen Lieblings-Coffeeshop, der nur ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt ist. Dort findet man, anders als in den meisten Shops im Zentrum, noch gutes Gras zu fairen Preisen. Leider kann man in den meisten zentral gelegen Shops weder gut und günstig einkaufen, noch bei einem „Koffie verkert“ und einem gemütlichen Tütchen relaxen. Entweder herrscht Rauchverbot oder der Laden ist von morgens bis abends so voll, dass man nach freien Plätzen anstehen muss. Pures Gras darf übrigens theoretisch in allen Läden geraucht werden, aber das Vermischen von Tabak wird dank der EU-Raucherrichtlinie mit hohen Geldstrafen oder vorübergehenden Schließungen geahndet, falls kein abgetrennter Tabak-Raucherbereich vorhanden ist. Viele kleine Läden können den ohnehin schon kleinen Raum nicht noch in zwei Bereiche trennen oder gar garantieren, dass die Kunden ihre Joints ohne Tabak bauen. Deshalb herrscht mittlerweile in gefühlten 50 Prozent der Shops totales Rauchverbot. In den schlimmsten Abzocker Läden muss man sogar ein oder gar zwei Gramm Gras kaufen, um überhaupt einen Kaffee bestellen zu dürfen. Das verstößt eigentlich gegen das niederländische Duldungs-Gesetz. Coffeeshops sind Cafés, in denen der Verkauf von Cannabis lediglich geduldet, jedoch nicht legal ist. Demnach kann es für Gras kaum eine Art Verzehrzwang geben. Aus dem Coffeeshop Goa fliegt man sogar raus, wenn man einen Joint für fünf Euro gekauft und drei Kaffee für nochmal 7,50 Euro bestellt. Wer weniger als zwei Gramm oder gar nur einen popeligen Joint kauft, darf sich gar nicht erst nicht setzen. Die verbleibenden Coffeeshops müssen seit Inkrafttreten der neuen Abstandsregel zu Schulen im Jahr 2014, in deren Zuge zahlreiche Shops schließen mussten, keine Konkurrenz befürchten, im Gegenteil: Es herrscht absoluter Mangel, der den noch agierenden Läden auch ohne freundlichen Service unglaublich große Umsätze beschert, sofern sie nicht näher als 350 m an der nächsten Schule liegen. Gab es vor einigen Jahren noch viele konkurrierende Läden, muss man heute in den verbleibenden Shops meist Schlange stehen, um ein paar Gramm Gras zu kaufen.



“Strawberry Banana Kush” mit künstlichem Fruchtaroma

Weil auch in meinem alt eingesessenen Stammladen mittlerweile Rauchverbot herrscht, begebe ich mich zum Genießen ein paar Schritte weiter, denn im nächsten Laden, dem Voyager, darf noch gepafft werden, nachdem Besitzer Andy ein paar Tausend Euro in einen abgetrennten Raucherbereich investiert hat. Dort erzählen mir zwei Engländer in gemütlicher Runde, dass der mehrere Coffeeshops im Zentrum übelste Grütze als Gras an Touristen verkaufen sollen. Leider habe er das Weed schon weggeschmissen, aber der Typ aus Manchester verrät mir den Namen des Shops und die angeblich gepanschten Weed-Sorten. Ich mache mich auf den Weg zum „High Time Coffeeshop“ am Wijde Keerksteeg 3 auf, um 15 Euro in das Gras des nach Fruchtaroma duftenden Ladens zu investieren. Bekannte Sorten wie „Strawberry Cough“ oder „Lemon Haze“ verströmen eine leichte Duftnote der namensgebenden Frucht, das Tütchen aus dem „High Time“ hingegen riecht, genau wie der ganze Laden, so aufdringlich wie ein Kondom mit Erdbeer-Bananen-Apfel-Vanille Geschmack. Das Geld für ein Gramm „Apple Jack“ spare ich mir, denn die 17 Euro fürs Gramm „Strawberry Banana Kush“ rundet das miese Geschäft jetzt schon so richtig ab. Das Weed verströmt nicht nur ein ekelhaftes Aroma, zudem ist es extrem feucht und würde ohnehin sehr schlecht abbrennen. Doch ich will das bedenkliche Etwas sowieso nicht konsumieren und schmeiße das Tütchen nur nicht weg, weil ich noch gute Fotos brauche. Als ich die ein paar Stunden später machen will, hat das halb nasse Grünzeug schon angefangen zu faulen, weil die feuchte, übel riechende Pampe in der luftdichten Tüte nicht atmen kann. So wie Blattsalat, der man in einer Plastiktüte eine Weile im Warmen liegen lässt.

Am nächsten Tag kehre ich mitsamt dem „Strawberry Banana Kush“ in den Laden zurück und möchte von der freundlichen Fachkraft hinterm Tresen wissen, ob er wisse, was er da verkauft. Der wird aggressiv und schmeißt mich raus, ohne auf mein Anliegen einzugehen.

Kein Verbraucherschutz trotz immenser Umsätze

Coffeeshops bekommen in der Grachtenmetropole immer neue Auflagen und nicht wenige mussten aufgrund vorab erwähnter Abstandsregel zu Schulen ganz schließen. Doch trotz all der Regulierung gibt es für Gras-Kunden bis heute keine Möglichkeit, sich in einem solchen Fall an eine Behörde zu wenden, die den Betreibern vom „High Time“ mal auf die Finger schaut und klopft oder ihnen den Verkauf des versauten Grases ganz verbietet. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen insgesamt vier Coffeeshops ähnliche Buds zu Wucherpreisen anbieten. Vorsicht sollte ab sofort auch beim „Vanilla Kush“ anderer Shops angesagt sein. Anscheinend geht es den Verantwortlichen im Amsterdam bei all den neu eingeführten, strengen Regeln gar nicht um den Gesundheitsschutz der Kunden, sondern um eine Monopolisierung der Szene. So können wenige Läden immer mehr Umsätze machen, während kleinere durch staatliche Regularien schachmatt gesetzt werden.

Vaporizer-Wachen im Cannabis College

Das Cannabis College, ein nicht kommerzielles Info-Zentrum für Amsterdam-Reisende, konnte vor Ort bestätigen, dass auch in ihren Räumlichkeiten derzeit täglich künstlich aromatisierte Blüten auftauchen. Das Problem sei so groß, dass ein Mitarbeiter ständig überwachen muss, ob das Gras, das die Besucher in den Räumlichkeiten der NGO vaporisieren wollen, wirklich sauber ist. Denn das gepanschte Gras ist nicht nur beim Inhalieren bedenklich, sondern verschmutzt den teuren Vaporizer und macht ihn schlimmstenfalls ganz unbrauchbar.

Bei Preisen von bis zu 20 Euro für ein Gramm, übervollen Coffeeshops und fraglicher Qualität ist Amsterdam derzeit eher ein Kiffer-Disneyland denn die Cannabis-Metropole Europas. Wer wirklich eine entspannte Kifferreise antreten will, ist derzeit in Colorado oder auch auf den Kanaren besser aufgehoben als in Amsterdam. Natürlich hat auch Amsterdam noch ein paar echt coole Shops mit gemütlichem Ambiente und moderaten Preisen, doch die findet man nur ein wenig abseits der Touristenströme.“